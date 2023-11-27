تجديد حبس مسجلين خطر عثر بحوزتهم على مخدرات في السلام

قرار قاضي المعارضات اليوم الاثنين بتجديد حبس مسجلين خطر 15 يوما لاتهامهم بترويج المخدرات، وأرسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الكيميائي والتحفظ على المضبوطات.

وألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على مسجلى خطر بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بالسلام.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، تمكنت من ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) حال استقلالهما سيارة "مستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانوني