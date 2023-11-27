أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم الانين، عن استمرار شحن الملح والصودا الكاوية وتفريغ فحم بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تصدير ملح وصودا كاوية وتفريغ فحم بموانئ المنطقة الاقتصادية

وأشارت إلى أنه استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة MANASSA القادمة من الاسكندرية لشحن 16 ألف طن من الملح والتصدير إلى بلغاريا، كما وصل الميناء السفينة WHIPLASH القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 49 الف طن من الفحم بنظام السحب المباشر حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مع إتخاذ إدارة الميناء اتباع وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لمعايير جودة الهواء.

على جانب آخر فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة LIA IEVOLI لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.