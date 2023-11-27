تفاصيل ضبط عاطل بحوزته 8 طرب حشيش بالإسماعيلية

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سالم، في القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على عملائه بدائرة المركز.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية واستهدافه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ٨ أفرش من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

كما تم ضبط مبلغ مالي كبير وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.