محمود متولي خارج قائمة الأهلي في مونديال الأندية

صرح مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، إن محمود متولي مدافع الفريق سيكون خارج قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية القادم.

وأضاف المصدر، لـ"البوابة نيوز"، أن متولي لن يكون ضمن قائمة ٢٣ لاعب النهائية التي ستتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر المقبل.

وتطير بعثة الأهلي إلى السعودية يوم ١١ ديسمبر المقبل استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية حيث يلعب الأهلي يوم ١٥ من الشهر ذاته أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

من ناحية أخرى حرص محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والذي يترأس بعثة فريق الكرة إلي تنزانيا إلي الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلي تنزانيا عصر الخميس القادم لمواجهة يانج أفريكانز السبت المقبل في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال مصدر داخل الأهلي أن قرار اصطحاب موديست مهاجم الفريق برحلة تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز السبت القادم لم يحسم في ظل استمرار معاناة اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.

أضاف، أن موديست سيكون خارج حسابات الأهلي أمام سموحة غدا ولكن هناك فحص طبي أخير لتحديد موقفه من السفر رفقة الفريق إلي تنزانيا الأربعاء وتبقى فرصة محدودة في هذا الأمر.

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بين الثنائي صلاح محسن وبيرسي تاو لاختيار أحدهما لقيادة هجوم الأهلي أمام سموحة غدا الثلاثاء في ظل استمرار غياب كهربا للإيقاف وموديست للإصابة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سموحة في لقاء الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي في اللقاء المقرر إقامته مساء غد الثلاثاء على ملعب المقاولون العرب.