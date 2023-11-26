التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله

نص التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزى تولي حسن السيد حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزى – اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام.

وجاء نص التشكيل الكامل لمجلس إدارة البنك المركزي كالتالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 551 لسنة 2023 بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف محمد فريد محمد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام ، وذلك اعتبارا من 7-8-2023.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 346 لسنة 2023 بشأن تجديد تكليف حسن السيد حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزى لمدة عام اعتبارًا من 18-8-2023

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية 550 لسنة 2023 ؛ وبناءً على ترشيح القائم بأعمال محافظ البنك المركزى ؛ وبعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ؛ قــرر المادة الأولى يشكل مجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن السيد حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزى – اعتبارًا من 27-11-2023 ولمدة عام وعضوية كل من رامى أحمد عادل أبو النجا – نائب محافظالبنك المركزى . طارق محمد بدوى الخولى – نائب محافظ البنك المركزى وكلا من :

على محـمـد عـلى فرمـاوى – خبيرًا تكنولوجيًا .

نجـلاء أنـــور الأهــوانى – خبيرًا اقتصاديًا .

شريـف حســين كامل محمـد خبيرًا ماليًا.

حسن محمـد حسـن الخطـيب – خبيرًا اقتصاديًا .

سميـحـة الســيد فــوزى – خبيرًا اقتصاديًا .

عصام محمد عبد الهـادى عامر – خبيرًا محاسبيًا وماليًا.

محمـد عثمـان إبراهيم الديب – خبيرًا مصرفيًا .