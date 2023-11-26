الكونفدرالية الأفريقية.. أوباما يسجل هدف الزمالك الأول في شباك أبوسليم الليبي

سجل يوسف أوباما لاعب الزمالك، هدف فريقه الأول في شباك أبوسليم الليبي، وذلك في اللقاء الذى يقام مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة 73 من زمن المباراة .

ويتواجد مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب في المدرجات لدعم اللاعبين والجهاز الفني في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".