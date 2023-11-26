لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. IFC تقدم تمويل بـ112.5 مليون دولار لباراجواي

وقعت مؤسسة التمويل الدولية IFC، على اتفاق بمقضاه يمنح قرض لصالح أحد البنوك التجارية في باراجواي بقيمة 112.5 مليون دولار على 3 شرائح، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بينها 25% من مبلغ التمويل مقدم للنساء.

قالت مانويلا أدل، المدير الإقليمي للمؤسسة بالمنطقة الجنوبية بإفريقيا؛ إن الاتفاق يدعم الفئات والقطاعات المحرومة العاملة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يعزز فرص النمو والاستدامة في باراجواي وفتح أسواق جديدة في إفريقيا.

اعتبرت " أدل" الصفقة بأنها تشكل أهمية في دعم تلك المشروعات وتقليص الفجوات بين الجنسين.

وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مركزيًا في إنشاء اقتصادات ديناميكية وتنافسية وشاملة، لتحقيق نمو صافي العمالة في الأسواق الناشئة، بالرغم من وصول العجز التمويلي الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في باراجواي إلى 3.9 مليار دولار بما يمثل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.