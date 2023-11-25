التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وميدياما بالتعادل السلبي في دوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراة على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات للموسم الحالي 2023-2024.

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، كهربا.

بدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط على دفاع ميدياما، وهدد مرمى الخصم في مناسبتين في الدقيقتين 4 و5 عن طريق إمام عاشور ومحمود كهربا، فيما أنقذ محمد الشناوي الكرة بعد انفراد من حميدو عبد الفتوح مهاجم ميدياما في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كل من: رامي ربيعة وأكرم توفيق وصلاح محسن وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وأحمد نبيل كوكا ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل ميدياما الغاني كالتالي: فيلكس كييه - عبد اللاي نور الدين – جوناثان – مانويل منتى – حميدو عبد الفتوح - جين اوريجا – كامراديني ممادو – ايمانويل كودجو – بابا موسى - جوشوا أجيامنج– كوفى اسماه.

المباراة هي الأولى بين الفريقين في تاريخ مباريات بطولات الأندية الأفريقية، لكنها ليست الأولى بين الأهلي والأندية الغانية، فقد سبق أن لعب الأهلي من قبل مع أندية هارتس أوف أوك وأشانتي كوتوكو وبريكيوم تشيلسي.

وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الغانية أقيمت ست عشرة مباراة، فاز الأهلي في ست مباريات وتعادل في خمس مباريات وفازت الأندية الغانية في خمس مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات 21 هدفاً، وتلقت شباكه ثلاثة عشر هدفاً.

أكبر نتيجة للأهلي أمام الأندية الغانية، كانت الفوز 4- 0 على أشانتي كوتوكو عام 2006، و4-1 على بريكيوم تشيلسي عام 2012، و3- 0 على أشانتي كوتوكو عام 1982، وأكبر فوز للأندية الغانية على الأهلي حققه هارتس أوف أوك عام 1977 بنتيجة 3- 0.