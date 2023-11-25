وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق : مصر تبذل جهودا كبيرة لاستمرار الهدنة في غزة

كشف الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، عن ممارسات اسرائيلية تهدد بفشل الهدنة الإنسانية بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وقال العجرمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم السبت، إن مصر تبذل جهودا قوية لاستمرار الهدنة الإنسانية في غزة، موضحًا أنه يتم تجهيز الدفعة الثانية للإفراج عن الأسرى من قبل المقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى تجهيز 16 شاحنة مساعدات لإرسالها إلى شمال القطاع.

وأضاف أن الاتفاق مع دولة الاحتلال حول الهدنة الإنسانية في غزة ينص على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من الأطفال والنساء بنظام الأقدمية، ولكن إسرائيل تقوم باختيار من تريد للأفراج عنهم دون مراعاة هذا الأمر.

وتابع العجرمي: مصر تلعب دورا كبير في عملية وقف إطلاق النار، حيث تم التوصل إلى هدنة 4 أيام بصورة أولية، ومن المحتمل أن تمتد لأيام أخرى، وقد تصل إلى وقف إطلاق النار بصورة مستمرة.

وأوضح أن الحل السياسي المنطقي هو التوصل إلى حل الدولتين، ولكن إسرائيل تمارس سياسية عنصرية إجرامية في الضفة الغربية منذ تشكيل الحكومة اليمينية الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وهو شخص عدائي للعرب والمسلمين، وهذه الأفعال ارتفعت وتيرتها بعد عملية طوفان الأقصى.

وأكد العجرمي، أن ما يهدد بفشل الهدنة الإنسانية في غزة يعود لـ «رفض إسرائيل دخول المساعدات إلى شمال غزة، الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين دون مراعاة الأقدمية، تحليق طائرات مسيرة فوق القطاع».