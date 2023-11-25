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الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

من قلب باريس.. رئيس معهد العالم العربي لـ"القاهرة الاخبارية": مصر تلعب دروا كبيرا لإتمام عملية السلام بفلسطين

جاك لانج، رئيس معهد
جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي بباريس
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قال جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي بباريس، إن الروابط بين القاهرة وباريس تاريخية، وتمتد لقرون عديدة، مشيرًا إلى أن الشعب الفرنسي لديه إعجاب كبير بالحضارة المصرية المتعاقبة أي أن هناك شغفًا فرنسيًا بمصر.

وأضاف جاك لانج، رئيس معهد العالم العربي بباريس، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها من قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن الصداقة بين البلدين والاحترام موجود، وهذا يُحفز فكرة عمل البلدين معًا، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الحكومة المصرية والفرنسية جيدة،.

ولفت إلى أن مصر تستطيع أن تلعب دروًا كبيرًا في إتمام عملية السلام في فلسطين، خاصة وأن القاهرة أكبر دولة في المنطقة وهي دولة عظمية على حد تعبيره، ولديها رئيس حكيم من الممكن أن يلعب دروًا حاسمًا في هذه الأزمة التي طالت.

جاك لانج معهد العالم العربي بباريس الروابط بين القاهرة وباريس تاريخية