تشكيل الهلال أمام الحزم في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الحزم، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الهلال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الحزم بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في مباراة تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هجوم الزعيم أمام الحزم، بجانب البرازيلي مالكوم، وميشايل ديلجادو.

ويتواجد في التشكيل الأساسي، البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي كاليدو كوليبالي، والحارس المغربي ياسين بونو.

ويسعى الهلال لاقتناص الثلاث نقاط؛ من أجل الابتعاد بصدارة الدوري السعودي، بعدما قلص النصر الوصيف فارق النقاط إلى نقطة وحيدة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر، بينما يأتي الحزم في المركز الثامن عشر الأخير بـ7 نقاط.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، محمد القحطاني

وفي الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.