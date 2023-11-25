جامعة عين شمس ترسل قافلة تنموية إلى مؤسسة بهية

نظمت كلية التربية النوعية جامعة عين شمس قافلة تنموية إلى مؤسسة بهية، تضمنت توزيع مجموعة كبيرة من الالعاب على الأطفال من ذوى المرضى بمؤسسة بهية ، وقدم أسامة السيد عميد الكلية ندوة توعوية عن التغذية السليمة لأصحاب مرضى سرطان الثدي.

كما شارك قسم التربية الفنية من خلال أكل من إيمن رمزي، و نسمة أحمد، إسراء صلاح من قسم التربية الفنية في تقديم ورشة عمل لطباعة المنسوجات بأسلوب الاستنسيل سابق التجهيز وقد تم طباعة عدد ٧٠ تي شيرت و قد تم توزيعها عليهم بعد الانتهاء من طباعتها.

كما شارك قسم الإعلام التربوي وذلك من خلال م.م اسامة أدوار المدرس المساعد بالقسم، وعلا و.رضوى المعيدين بعمل مسرح للعرائس الماريونيت لتعديل بعض السلوكيات من خلال عرض مسرحية هادفة.

وقدم قسم التربية الموسيقية فقرة غنائية موسيقية متنوعة بقيادة المايسترو أحمد سالم، يرافقة خالد الشربيني المدرس المساعد، وبعض من طلاب قسم التربية الموسيقية، حيث عرض فيها مجموعة رائعة من الأغاني الجميلة لمرضى وأطفال المستشفى