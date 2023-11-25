بحضور الآلاف.. مستقبل وطن بدمياط ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط ، برئاسة المحاسب علي السيد كيوان، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة دمياط، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة، رافعين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه ألقى النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ كلمة خلال المؤتمر قال ان اليوم يسطر ابناء دمياط ملحمة وطنية يشارك فيها الآلاف من الشباب وسيدات لدعم ترشيح الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة تحت رعاية حزب مستقبل وطن وكافة اعضاء أماناتة بمراكز وقري المحافظة واضاف خلال اننا نقف اليوم علي قلب رجل واحد ونتجرد من مصالحنا الشخصية ونعلي مصلحة الوطن الشأن الاكبر لنعلن دعمنا وبكل حب وإخلاص نابع من قلوب المصريين لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة كلنا خلف القيادة السياسية والزعيم عبدالفتاح السيسي فهو الرجل المناسب في المكان المناسب، من أجل مصر آمنة مستقرة الذى استطاع أن يعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة، وأخذ بيدها عندما كانت دول عظمى تعانى من أزمات كبرى لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يعبر كل الأزمات ويواجه كافة التحديات على المستوى الداخلي والخارجي و أن مصر محظوظة بفضل الله و بوجود الرئيس السيسى الذى تحمل ولم ينظر إلى المحبطين وأعداء النجاح واستطاع أن يجعل مصر دولة يهاب منها الجميع وقادرة على مواجهة أى أزمات تواجهها.

ومن جانبه قال النائب محمد علي ابوحجازي عضومجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال بحزب مستقبل وطن محافظة دمياط ان القرارات التاريخية التى اتخذها الرئيس تتطلب منا أن نعلن هنا من دمياط دعمنا الكامل للرئيس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لافتا ابوحجازي انه اذ ناكد بحضور هذا العدد الكبير والتنظيم الهائل اننا فوضنا وبايعنا الرئيس السيسي منذ اللحظة الاولي التي تولي فيها حكم البلاد واذ نعلن اليوم تفويضنا مرة اخري وسط كل هذه الاعداد المشاركة من ابناء محافظة دمياط المحبين لرئيسهم وبلدهم ويدركون صعوبة المرحلة وما يحاك لمصر داخليا وخارجيا ومحاولات النيل من مصر وهو لن يحدث بفضل الله وحفظة وبوجود هذا الرجل المخلص لابناء وطنة والمحافظ علي كل شبر من ارض مصر والذي يعمل الليل قبل النهار من أجل اعادة مصر مرة اخري للريادة وبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها لبلادنا ولأجيالنا القادمة لنعلن اليوم اننا ابناء محافظة دمياط وكافة اعضاء ونواب حزب مستقبل وطن نبايع من جديد فخامة الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤ لإستكمال مابدأناه سويا علي قلب راجل واحد خلف قيادة سياسية حكيمة تعمل دائما وابدا من أجل مصر

واختتم ابوحجازي كلمتة بتوحية الشكر لرئيس حزب مستقبل وطن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس مجلس الشيوخ والسيد النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وامين التنظيم وصاحب حزب مستقبل وطن الذين يقودون مسيرة الوطنية والعطاء والدعم لفخامة الرئيس السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة وكافة امانات اعضاء الحزب بمحافظة دمياط .

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