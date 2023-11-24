بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 بحادث اصطدام سيارة قوات أمن بميكروباص بالدقهلية

لقي شخص مصرعة واصيب 5 اخرين بينهما طفلين جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تابعة لقوات الأمن المركزى أمام مديرية الأمن الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة وجري نقل المصابين الي مستشفى جمصه المركزي والجثمان بالمشرحة.



تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً الي اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الامن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين.



انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وجري نقل المصابين الي مستشفي جمصه المركزي لتلقي العلاج اللازم.



بالفحص تبين مصرع "أشرف يوسف عزيز"، 50 عاماً ، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث كلا من " دينا فايز سعيد، 20 عاماً، جونيور راضي سمير، عمره عام، ميمي سعد عزيز، 40 عاماً، وفاء إبراهيم عزيز، 26 عاماً، مريم شريف مسعد، عمرها عامين، "، ومقيمين جميعاً بمحافظة كفر الشيخ.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.