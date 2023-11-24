ads
الجمعة 24 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة بدون أي تغيير يذكر علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1820 جنيه للبيع و 1833 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2340 جنيه للبيع و 2357 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 21.84 ألف جنيه للبيع و 22 ألف جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2730 جنيه للبيع و 2750 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3120 جنيه للبيع و 3143 جنيه للشراء و كيلو الذهب حوالي 3.12 مليون جنيه للبيع و 3.142 مليون جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب لحوالي 97.032 ألف جنيه للبيع و 97.743 ألف جنيه للشراء.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب