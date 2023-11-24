الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

استقرت اسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة في محلات الصاغة بدون أي تغيير يذكر علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 1820 جنيه للبيع و 1833 جنيه للشراء و عيار 18 حوالي 2340 جنيه للبيع و 2357 جنيه للشراء والجنيه الذهب نحو 21.84 ألف جنيه للبيع و 22 ألف جنيه للشراء

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 2730 جنيه للبيع و 2750 جنيه للشراء و عيار 24 حوالي 3120 جنيه للبيع و 3143 جنيه للشراء و كيلو الذهب حوالي 3.12 مليون جنيه للبيع و 3.142 مليون جنيه للشراء

وصل سعر أوقية الذهب لحوالي 97.032 ألف جنيه للبيع و 97.743 ألف جنيه للشراء.