آداب عين شمس تبدأ امتحانات الميدتيرم الإلكترونية للفصل الدراسي الأول

بدأت كلية الآداب جامعة عين شمس أعمال امتحانات " الميدتيرم " للفصل الدراسي الأول بالنظام الإلكتروني الجديد" كوريكت "والتى تستمر حتى يوم الأحد ٢٦ من الشهر الجارى ، تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة برئاسة منى عبد العال الزاهري.



وقالت حنان كامل عميدة الكلية إنه تم البدء في تطبيق هذا النظام في العام الماضى وأثبت نجاحه حيث تم تطبيقه أولا على البرامج المميزة بالكلية، والأقسام ذات الأعداد المنخفضة مثل: قسم الدراما والنقد المسرحي والمكتبات، ثم تم تطبيقه هذا العام على كل أقسام الكلية، وكذلك البرامج المميزة.



ويؤدى الطلاب الامتحانات في معامل الجامعة بكلية الألسن ، بالإضافة إلى معامل كلية الآداب الثلاثة المزودة ب ٦٠ جهاز كمبيوتر وخدمة الإنترنت، كما أكدت على أن هذا النظام يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة لهم ، كذلك أكد أساتذة المواد على سهولة استخدام واجهة البرنامج الخاصة بوضع الأسئلة والامتحانات.



وأوضحت عميدة الكلية أن الامتحانات تتم على ٧ فترات، وقد أوشك الانتهاء من تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك الطلاب على استخدامه ، وذكرت أنه تم نشر فيديوجراف توضيحى للطلاب حول طريقة استخدام البرنامج قبل دخول الامتحان عبر طرق التواصل المختلفة بالطلاب، كما يقوم فريق وحدة القياس والتقويم بالكلية بتقديم الدعم الفني لهم خلال الامتحانات تحت إشراف ومتابعة من الوحدة المركزية للقياس والتقويم التي تديرها ا.د. أنسام سيف بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية علي إنشاء النظام بالتعاون مع شركة كوريكت، ومركز الاختبارات الالكترونية التابع لادارة تطوير التعليم الذى يديره د، مجدي شعبان.

ويمكن من استخراج كافة التقارير اللازمة لقياس درجة الصعوبة والتمييز ومدي عدالة الاختبار بالاضافة الي قياس جودة الأسئلة بهدف التحسين المستمر.

وأوضحت أن نظام " كوريكت "هو نظام تقويم ذكي يسمح بإنشاء اختبارات متوازنة تقيس المهارات المستهدفة من المقررات الدراسية، ويتم إرسالها للطلاب من خلال أجهزة الكمبيوتر بمعامل الجامعة ، كما يقوم النظام بتصحيح الاختبارات آليًا ويمكن من استخراج كافة التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي للطلاب، كل هذا في بضع خطوات وعلى الفور ، حيث يتعرف الطالب على نتيجته فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة، كما يمكنه التعرف على الإجابة الصحيحة إذا كانت إجابته خطأ.

وجرى تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إنشاء الأسئلة وتحميلها على النظام .

وأوضحت كامل أن هذا النظام سيمكن أعضاء هيئة التدريس من إعداد أكثر من نموذج للامتحان، من خلال خلط الأسئلة والاختيارات؛ بهدف الحد من ظاهرة الغش أو توقع الأسئلة.

وقدمت كامل الشكر لكل من معوض بدوى رئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية و مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية وأعضاء الوحدة، والدكتور أحمد صلاح منسق البرامج المميزة، والدكتور السيد عبد الله مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية ، والمسؤلين بمعامل الجامعة، على المجهود البارز في تكرار التجربة هذا العام .

ومن جانبه أكد محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأكد أن الإختبارات الإلكترونية أثبتت نجاحها ١٠٠% ونسعى إلى تطبيق الاكتفاء الذاتي من خلال العمل على تطوير المعامل، وتحويل المدرجات الكبرى بالكلية إلى معامل الكترونية يتم تزويدها بأجهزة لاب توب وأجهزة كمبيوتر لاستخدامها لهذا الغرض وقت الامتحانات فقط وكذلك في المحاضرات ذات الطابع العملي والتطبيقي، كما أن الاختبارات الإلكترونية أثبتت مدى فاعليتها في عملية القياس والتقويم للطلاب، واستخراج النتائج عقب الامتحان مباشرة، وإعداد التقارير المفصلة عنها مثل : تسجيل عدد الحضور والغياب، ونسبة النجاح والرسوب دون تدخل أستاذ المادة، وبنسبة صحيحة ١٠٠%، مما يحقق جودة العملية التعليمية .

و يتم تصميم الاختبارات باستخدام بنك الأسئلة المنبثق عن النظام.

كذلك تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية لكافة المقررات بكل البرامج تقريبا، كما تم عقد ١٥٠ امتحان الاكتروني تم استخراجها من بنوك الاسئلة.