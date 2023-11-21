"حماية المستهلك" يُشدد الإجراءات الرقابية لضبط الأسواق

شن جهاز حماية المستهلك عدد من الحملات الرقابية علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة.

ويأتي ذلك لاستمرار الجهود التي تقوم بها الدولة لضبط الأسواق ،ومنع اي ممارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات المبالغة في الأسعار ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو المُضاربة في سعرها .

وقد جاءت معلومات للجهاز عن ،قيام أحد محلات تجارة وبيع المواد الغذائية بالجملة بمنطقة فيصل دائرة قسم بولاق الدكرور يقوم بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية و حجبها عن التداول والبيع بأزيد من السعر.

حيث قام الجهاز بتوجيه توجيه حملة برئاسة مأموري الضبط القضائي.

وقد أسفر عن التفتيش علي المنشأة وجود كميات كبيرة من السلع المُخزنة من "سكر - زيت طعام - سمن نباتي – خل طعام – دقيق – أرز – سجائر – معسل" بهدف حجبها عن التداول بالإضافة إلي بيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي المُعلن.

وتم تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المنشأة لقيامه بحجب سلع غذائية عن التداول وأيضا بيع منتجات غذائية مجهولة المصدر وبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي وجاري العرض علي النيابة العامة لإعمال شئونها.

قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تكليف بتوجه كافة مأموري الضبط القضائي بالجهاز بجميع المحافظات والإنتشار المُكثف علي مستوي الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لأيه مخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين ومتابعة كافة الحملات علي مستوي المحافظات ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع عن الأسعار المُعلنة .

كما أكد رئيس الجهاز أن الأيام القادمة سيشهد المواطن دور فعال لجهاز حماية المستهلك في الأسواق وكذلك سيتم تكثيف الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك بقوة الفترة المقبلة في الشارع المصري من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.

وأضاف السجيني أن الفترة القادمة سيكون محور العمل هو ضبط الأسواق لتحقيق التوازن والإنضباط كما أفاد أن المواطن هو محور إهتمام أجهزة الدولة، وأن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل .

وشدد رئيس الجهاز علي التجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

وطالب الجهاز من المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار.