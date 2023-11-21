أبطال فيلم "درويلة" يروجون له بنشر البوستر التشويقي

طرح صناع فيلم "درويلة" البوستر التشويقى للعمل فى بداية للحملة الترويجية له على حساباتهم الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة مصحوباً بتعليق: "قريبًا".

ولم يظهر أي من نجوم الفيلم على البوستر، حيث يغلب عليه طابع التشويق حيث يظهر به رجل مفتون العضلات من الخلف لتظهر أمامه خزائن مالية مغلقة، مع إضاءة خافتة متناسقة مع لون السماء.

وكشف القائمون على هذا العمل بأن تم طرح هذا البوستر التشويقى داخل العديد من صالات وقاعات دور العرض السينمائى المختلفة، خلال الأيام المنصرمة تمهيداً لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وتتمحور أحداث فيلم «درويلة» فى إطار تشويقى مثير، حيث يحتوى على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

يذكر أن أسرة عمل فيلم «درويلة» انتهوا خلال الفترة الماضية من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل ورفع كلاك الفركش، وذلك فى أحد فنادق مدينة 6 أكتوبر بحضور معظم أبطاله وعلى رأسهم: النجم محمود عبد المغني وأيتن عامر وحسنى شتا ومسلم وآخرين.

جدير بالذكر بأن فيلم "درويلة" يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم فمنهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، أيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور وآخرين، وهو إنتاج مشترك بين كل من شركة بيرد اى وسينرچى فيلمز وسي سينما وفيلم سكوير وإشراف عام أميرة قائد وهو فكرة محمد دياسطى وقصه وسيناريو وحوار ل محمد دياسطى وعبد الرحمن فتحى وإخراج معوض إسماعيل.