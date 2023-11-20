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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أبو حطب يتفقد تشطيبات موقف العراقية النموذجي بالشهداء

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، التشطيبات النهائية بموقف العراقية النموذجي موجهاً الشركة المنفذة لتلافي كافة الملاحظات لتتناسب الأعمال مع المعايير والمواصفات المقررة.

هذا وأُنشىء موقف العراقية النموذجي على تغطية ترعة منية الواط على مساحة ٢٩٥م٢ تقريباً، وينقسم إلى ثلاث حارات، وغرفة لإدارة الموقف، ودورات مياه.

يأتي ذلك في إطار الحرص على تقليل التزاحم، وخلق سلاسة، ومرونة، ونظام في عمل، وحركة السيارات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنوفية حياة كريمة محافظ المنوفية
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