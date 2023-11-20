استمرار حبس المتهم بالاتجار بالحشيش المخدر بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية استمرار حبس عاطل 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وعثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بغرض ترويجها علي عملاءه بدائرة القسم ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تعود البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – سلاح أبيض.



وبمواجهته عن مصدر المضبوطات اقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.