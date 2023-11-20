بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في إنقلاب ميكروباص داخل مصرف في الغربية

استقبلت مستشفيات محافظة الغربية 13 مصابا في انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف الرملية علي طريق المحلة - طنطا في نطاق قرية محلة روح وجارى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأكد الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن المصابين جميع حالتهم مستقرة وجرى نقل المصابين إلي مستشفيات المنشاوى العام والمحلة الكبرى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت الأجهزة الامنية بالغربية تلقت أخطارا من غرفة عمليات الإسعاف بوقوع حادث مروري علي طريق طنطا - المحلة وتوقف الحركة المرورية وأنباء عن وجود مصابين وتبين إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف الرملية بطريق المحلة- طنطا.

وجاءت اسماء المصابين فى انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف مائى وهم: حسن علي (22 سنة) - اشتباه كسر بالعمود الفقري، منى بهاء الدين عبد الحميد (20 سنة) - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونعيمة حمدان مطاوع (19 سنة) - اشتباه كسر بالساعد الأيمن، ومحمد محمد الحسانين (21 سنة) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة، وكريم عصام صلاح (27 سنة) - اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة، أحمد عبدالناصر الحبيبي (17 سنة) - اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونوران رضا السيد شكر (22 سنة) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة، محمد عرفة متولى (32 سنة) - اشتباه كسر بالزراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة، ومى ربيع حبشي (22 سنة) - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة، وحمدی محمود نعمان (23 سنة) - خلع بالكتف الأيسر واشتباه نزيف بالبطن، وكرم خيري ابوزینه (25 سنة) - اشتباه ما بعد الارتجاج، وهانی عبدالرحمن السيد (24 سنة) - اختناق،وحسن حمدی محمد (19 سنة) - خلع بالكتف الأيسر.