في اليوم العالمي للطفل.. روايات أحيت القضية الفلسطينية في قلوبهم

يحتفل العالم اليوم 20 من نوفمبر باليوم العالمى للطفل، وذلك لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم وتحسين رفاههم، وفى ظل جرائم الاحتلال الاسرائيلى ضد اطفال غزه، كثرت تساؤلات الاطفال عن ما يحدث، ولا يوجد وقت أنسب من هذه الايام لعرض الكتب والروايات التي تناولت القضية الفلسطينية لهم، والتى تخاطب فئة الأطفال واليافعين، فحرصت "البوابة نيوز" على جمعها لكم فى السطور التالية:

*قصة «أريد أن أكون سلحفاة»

القصة من كتابة «أمل فرح»، وإصدار دار شجرة، مناسبة لسن 5 سنوات، وتطرح القصة تساؤلات كثيرة، تجعل من خلالها بطلة القصة تتمنى لو كانت سلحفاة، حتى يكون البيت جزءًا منها، لا تنفصل عنه، ولا تفارقه.

قصة «هلال القدس البسام»

قصة شعرية من تأليف «شوقي حجاب»، وإصدار دار الشروق، تتناول قصة يمامة وابنها، يزوران مدينة القدس، وتحكي الأم لصغيرها عن ذكرياتها مع المدينة، وصداقتها مع الهلال، لكن تغيرت الأوضاع بعد مجيء البومة والذئب اللئيم ومحاولتهما لإفساد المدينة، ومضايقتهما لأهلها.

مجموعة «أطفالنا وفلسطين»

هى سلسلة قصصية مكونة من ثلاث قصص للكاتبة «سالي خالد زكي»، ومن إصدار دار ريما للحكايا، وهي مناسبة لمن هم فوق الـ 6 سنوات.

القصة الأولى «أبواب وحكايات»

، تتضمن سطورها عن مجموعة أصدقاء يلتقون في المسجد الأقصى، كل واحد منهم يدخل من باب مختلف للمسجد، وفي أثناء محاولة الأصدقاء أن يتجمعوا في نقطة واحدة، نأخذ جولة معهم في المسجد الأقصى، ونعرف أهم معالمه، وتاريخه، وتاريخ الأبواب المختلفة التي دخل منها الأصدقاء، والجزء المثير في هذه القصة هو الحديث عن الأكلات الفلسطينية الشهية التي أحضرها الأصدقاء.

القصة الثانية «صغار ولكن أبطال»

تعتبر القصة نافذة حقيقية على ما يحدث في فلسطين من اعتداءات على المسجد الأقصى، والتهجير، والقصف، ونقاط التفتيش، لكن بصورة مناسبة للأطفال.

القصة الثالثة «بيت وشجرة»

يشاهد أبطال القصة أخبارًا عن فلسطين، وبينما يحاولون فهم الأحداث، يقابلون سيدة فلسطينية عاصرت التهجير، وتحكي لهم عن فلسطين، أهميتها الدينية والتاريخية، أهم معالمها. القصة غنية بالمعلومات الأساسية عن فلسطين في سياق شيق وتفاعلي.

كتاب «على جناح البراق»

تتضمن القصة الكثير من المعلومات والأسئلة والأحجية عن فلسطين والمسجد الأقصى، ويبدأ بقصة عن عمر وأخته ياسمين وزيارتهما للمسجد الأقصى، ومقابلتهما للفلسطينيين وسماع حكاياتهم.