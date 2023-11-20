كييف تعاني لليلة الثانية من هجمات المسيرات الروسية.. وأوكرانيا تعلن استعادة سيطرتها على نهر الدنيبر

قال مسؤولون محليون إن العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لليلة الثانية على التوالي من هجمات الطائرات بدون طيار، بينما أعلنت قواتها أنها حققت مكاسب في المعركة المستمرة مع القوات الروسية على ضفاف نهر دنيبر.



وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تطبيق تيليجرام، إن وابلًا من الذخيرة أطلقته طائرات شاهد بدون طيار فوق العاصمة.

وقال بوبكو: ”أطلقت مجموعات عديدة طائرات العدو بدون طيار وجاءت لمهاجمة كييف على موجات من اتجاهات مختلفة، مع تغيير اتجاهات الحركة باستمرار على طول الطريق”.

وأضاف أن صفارات الإنذار أطلقت عدة مرات في كييف، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جسيمة في المدينة وفقا للمعلومات المتوفرة حاليا.



في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم الجيش الأوكراني، ناتاليا هومينيوك، للتلفزيون الأوكراني، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية المتعددة، إن القوات الموجودة على ضفة نهر الدنيبر التي تسيطر عليها روسيا في المنطقة الجنوبية من خيرسون تم دفعها للخلف بما يتراوح بين 3 كيلومترات (1.86 ميل) و8 كيلومترات.

واندلع قتال عنيف خلال الأسبوع الماضي بعد أن عبرت القوات الأوكرانية النهر الضخم إلى الضفة الشرقية التي تحتلها روسيا، ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف يوم الاثنين في زيارة مفاجئة، ومن المتوقع أن يعقد سلسلة من الاجتماعات مع كبار القادة.

فيما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه استبدل قائد القوات الطبية العسكرية، ودعا إلى تغييرات تشغيلية.

وفي خطاب فيديو ليلي ومنشور مصاحب له على تيليجرام، قال زيلينسكي إنه استبدل اللواء تيتيانا أوستاشينكو باللواء أناتولي كازميرشوك، بناء على توصية وزير الدفاع رستم أوميروف.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية حول أعلى مستوياتها في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة، إلى جانب احتمال ارتفاع مبيعات المصدرين من العملات الأجنبية.

وارتفع الروبل بنسبة 1.4% ليتداول عند 88.44 مقابل الدولار، وهو مستوى لم يشهده منذ أواخر يوليو.