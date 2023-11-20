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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تسليم المرحلة الثالثة بوحدات بديلة العشوائيات برأس غارب

تسليم بديل العشوائيات
تسليم بديل العشوائيات برأس غارب
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اكد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم،  استمرار اعمال لجان تسليم الملاك والمستأجرين والمقيمين من قاطنى المنطقة العشوائية المرحلة الثالثة  بوحدات بديلة ( بلوك ، شقه) من بديل العشوائيات بحى الروضه،  وذلك بعد اجراء المعاينات اللازمه  وازالة المنازل ورفع مخلفات إزالة المنازل.

وأشار  رئيس المدينة الي تسليم متضررى السيول بوحدات بديلة (بلوك ، شقه ، واكتمال تسليم المستحقين بعمارات الصحراوية .
وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم عدد (2) بلوك للملاك ، عدد (1) شقه للمستأجرين ، عدد (69 ) باوك لمتضررى السيول ، عدد (2)شقه من المستحقين بعمارات الصحراوية.

يذكر أن اجمالى عدد المستلمين بوحدات سكنية (بلوك ) بحى الروضه ( 77 ) بلوك ، عدد المستلمين لوحدة سكنية  ( 21) شقه ، عدد المستلمين لوحدة سكنية بلوك من متضررى السيول ( 69 ) مالك، المستحقين بعمارات الصحراويه (105 ) .

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقاطني العشوائيات، وذلك لتحسين مستوي المعيشه والعمل علي حلها مشكلة الاسكان البديل.

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العشوائيات السيول بديل العشوائيات رئيس مدينة رأس غارب
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