تسليم المرحلة الثالثة بوحدات بديلة العشوائيات برأس غارب

اكد اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، اليوم، استمرار اعمال لجان تسليم الملاك والمستأجرين والمقيمين من قاطنى المنطقة العشوائية المرحلة الثالثة بوحدات بديلة ( بلوك ، شقه) من بديل العشوائيات بحى الروضه، وذلك بعد اجراء المعاينات اللازمه وازالة المنازل ورفع مخلفات إزالة المنازل.

وأشار رئيس المدينة الي تسليم متضررى السيول بوحدات بديلة (بلوك ، شقه ، واكتمال تسليم المستحقين بعمارات الصحراوية .

وأوضح أنه تم الانتهاء من تسليم عدد (2) بلوك للملاك ، عدد (1) شقه للمستأجرين ، عدد (69 ) باوك لمتضررى السيول ، عدد (2)شقه من المستحقين بعمارات الصحراوية.

يذكر أن اجمالى عدد المستلمين بوحدات سكنية (بلوك ) بحى الروضه ( 77 ) بلوك ، عدد المستلمين لوحدة سكنية ( 21) شقه ، عدد المستلمين لوحدة سكنية بلوك من متضررى السيول ( 69 ) مالك، المستحقين بعمارات الصحراويه (105 ) .

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بقاطني العشوائيات، وذلك لتحسين مستوي المعيشه والعمل علي حلها مشكلة الاسكان البديل.

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