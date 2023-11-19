«متابعة وتواصل مستقبل وطن» تناقش خطة عملها خلال الانتخابات الرئاسية

عقدت هيئة أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة محمد عبد السلام السنوسي اجتماعاً تنظيمًا لمتابعة خطة عمل الأمانة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم الحزب للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأكد محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي أهمية تشديد جهود عمل الأمانة فيما يخص ملف التواصل الاجتماعي في إطار تعزيز الوعي الذي يتبناه حزب مستقبل وطن دعما للدولة المصرية بالتعاون مع التشكيلات الحزبية للأمانة بجميع محافظات الجمهورية.

وطرح هاني بدر أمين مساعد أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي خطة عمل الأمانة في ملف السوشيال ميديا واختيار متخصصين من تشكيلات الأمانة بالمحافظات والأقسام لتحقيق دائرة الانتشار بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد حمدي شهاب أمين مساعد أمانة المتابعة والتواصل الاجتماعي جاهزية تشكيلات الأمانة في التأثير والحشد خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الاجتماع طرح أعضاء هيئة مكتب أمانة المتابعة والتواصل من المقترحات في إطار خطة عمل الأمانة خلال المرحلة الحالية والتركيز علي الحشد في الانتخابات الرئاسية.

