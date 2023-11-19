مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط يبحث سبل وآليات العمل خلال الفترة المقبلة

عقد مركز الدراسات والبحوث البيئية، بجامعة أسيوط، مساء أمس السبت، اجتماعه الأول بتشكيله الإداري الجديد؛ لبحث سبل، وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمهام المركز؛ برئاسة الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية؛ ترسيخًا لدور الجامعة في الكثير من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية، والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

كما أكد على الدور المهم الذي يقوم به مركز الدراسات والبحوث البيئية؛ في عمل الدراسات، وتنظيم الدورات التدريبية؛ في مجالات الحفاظ على البيئة، وحمايتها، وربط كل ما يقوم به المركز من دراسات، وبحوث تطبيقية؛ بالسياسة العامة للدولة، والخطط اللازمة؛ للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المحلية، واستثمار طاقة، وأنشطة المركز؛ لخدمة المجتمع، وكذلك المراكز المهتمة بشئون البيئة؛ محليًا، وعالميًا.

وصرح الدكتور محمود عبدالعليم، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات أهمها: وضع خطة المساهمة في الأنشطة التي تتداخل مع نشاطات المركز بالجامعة، ووضع خطة واضحة؛ للتعامل مع مراكز الجامعة المتخصصة، مثل: التنمية المستدامة، وكفاءة الطاقة، إلى جانب تشكيل اللجان التحضيرية، والتنظيمية، والعلمية القائمة على جميع أعمال المؤتمر الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، وتشكيل هيئة استشارية، وهيئة التحرير، وسكرتير مجلة جامعة أسيوط للبحوث البيئية التي يصدرها المركز.

شهد الاجتماع حضور؛ الدكتور أحمد حمزة حسيني أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، ومدير المركز، والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح محمود إسماعيل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، والدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور محمود مصطفى محمود أستاذ طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري، والدكتور عمرو سعيد عبدالرحمن أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد ثابت أستاذ المكتبات والوثائق والمعلومات المساعد بكلية الآداب، والكيميائي أحمد حمزة بإدارة السلامة والصحة المهنية، والأستاذ أحمد محمد بخيت سكرتير مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية.

وعلى هامش الاجتماع؛ وجه الدكتور محمود عبد العليم، الشكر لكلٍّ من: الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية سابقًا، والدكتور عصام عادل أستاذ الجغرافيا المساعد بكلية الآداب، وعضو المركز السابق؛ تقديرًا لدورهما، وجهودهما خلال الفترة السابقة في خدمة المركز، وأداء دورهما المنوط بهما على أكمل وجه.