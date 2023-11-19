منتخب مصر للشباب يتأخر برباعية أمام تونس في بطولة شمال أفريقيا

تأخر منتخب مصر للشباب أمام نظيره التونسي برباعية نظيفة في الشوط الأول فى المباراة التي تجمعهما حاليا فى ثالث جولات بطولة شمال أفريقيا المقامة فى تونس، بعدما واجه شباب الفراعنة منتخبي ليبيا والجزائر في الجولتين الأولى والثانية.



وشهدت المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى منتخب تونس الذى أهدروا العديد من الفرص الأخرى للتهديف فى ظل غياب تام للاعبى منتخب مصر.

ويخوض المنتخب اللقاء بتشكيل مكون من: عبد المنعم تامر في حراسة المرمي، معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبو المعاطي، أحمد كباكا، عبد الرحمن خالد، محمد السيد، محمد عبد الله، عمر خضر، محمد زعلوك.

وتعادل منتخب مصر فى مباراته الأولى من البطولة أمام ليبيا بهدف لكل فريق، قبل أن يحقق انتصارًا مثيرًا على الجزائر بثلاثية دون رد مساء الجمعة.