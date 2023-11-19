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الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل السعودية بالإسكندرية يستقبل مدير مطار برج العرب لبحث أوجه التعاون

قنصل عام السعودية
قنصل عام السعودية بالإسكندرية
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استقبل مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الأحد، اللواء طيار حسين السعيد مديرعام مطار برج العرب الدولي في مكتبه. 

رحب القنصل العام مزيد بن محمد الهويشان، في مستهل اللقاء بمدير عام مطار برج العرب الدولي المطار الرئيسي في محافظة الاسكندرية. 

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة ، كما تم بحث اوجه التعاون في الاجراءات التي تخدم المواطنيين السعوديين من الزائرين والمقيمين المستفيدين من مطار برج العرب الدولي بمحافظة الاسكندرية، وفي نهاية اللقاء تم التقاط الصور التذكارية.

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