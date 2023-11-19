لأسباب شخصية.. كيران تريبير يرحل من معسكر منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رحيل كيران تريبير مدافع نيوكاسل يونايتد من معسكر الأسود الثلاثة، الذى من المفترض ان يواجه مقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 لأسباب شخصية.



وتأهل المنتخب الإنجليزى إلى نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 قبل جولتين من نهاية التصفيات، قبل أن يحسم مكانه في التصنيف الأول للبطولة القارية عبر الفوز على منتخب مالطا بهدفين دون رد.



وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تريبير غادر معسكر الأسود الثلاثة، لأسباب شخصية، ولن يسافر إلى مقدونيا الشمالية".



ومن المفترض ان يختتم منتخب الأسود الثلاثة مشواره في التصفيات الأوروبية بمواجهة مقدونيا الشمالية مساء غدا الاثنين في غياب تريبير.



ويقود جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي حصة المران الأخير مساء اليوم الأحد في حضور 22 لاعبا فقط.