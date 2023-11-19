إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة باتجاه الجنوب

أعلن محمد زقوت، مدير المستشفيات في قطاع غزة، إخلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء بغزة وعددهم 31 من الأطفال الخدج،حسبما افادت قناة "القاهرة الاخبارية"

وأكد "زقوت" أن وفد من منظمة الصحة العالمية زار، مستشفى الشفاء في قطاع غزة، مؤكدًا قساوة الأوضاع فيه بعد اقتحامه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطع الإمدادات عنه وتدمير عدة أقسام فيه.

وأعلن إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إخلاء 31 طفلًا من الأطفال الخدج في مستشفى الشفاء.

وجرى نقلهم بمركبات إسعاف الهلال الأحمر إلى الجنوب، تمهيدًا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح.

ووصفت منظمة الصحة المستشفى بأنه "منطقة موت"، وذكرت أن المزيد من الفرق ستحاول الوصول إلى مستشفى الشفاء، خلال الأيام المقبلة، في مسعى لإجلاء المرضى إلى جنوب غزة، إذ تكتظ المستشفيات هناك أيضًا.