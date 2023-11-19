الأهلي يستعد لمواجهة ميدياما الغاني بقياسات بدنية وطبية

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحوصات طبية وقياسات بدنية اليوم الأحد عقب العودة من الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بعد مباراة الجونة في الدوري.

ويستأنف الأهلي، تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش استعدادا لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

وعاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من بلاده امس بعد قضاء اجازة قصيرة مع أسرته.

ويخوض الفريق تدريبات اليوم وغدا بدون اللاعبين الدوليين بسبب تواجدهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026

ويستعد الأهلي، لمواجهة فريق ميدياما الغاني في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كل من ميدياما الغاني وشباب بلوزداد ويانج افريكانز.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني مساء السبت المقبل على ملعب ستاد السلام.