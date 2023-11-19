مصر تواصل فتح معبر رفح اليوم لاستقبال جرحى غزة

واصلت السلطات المصرية صباح اليوم الاحد، فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحي قطاع غزة من ضحايا العدوان الاسرائيلي علي غزة.

وشهد معبر رفح البري عبور شاحنتي وقود صباح اليوم لقطاع غزة عبر معبر رفح البري بينما عبر 9 جرحي فلسطينيين و11 مرافق من ذويهم خلال فترة عمل أمس بمعب رفح البري وتم توجيه الجرحي فور وصولهم للعلاج بمستشفي العريش العام كما استقبلت مصر امس 674 من حاملي الجنسيات الاجنبية وتم السماح بعور 3 شاحنات وقود امس تحمل 127 الف لتر وقود تابعه للاونوروا

كما تنتظر السلطات المصري اليوم الاحد وصول الاطفال الفلسطينيين الخدج المحاصرين حتي اليوم بمستشفي الشفاء شمال قطاع غزة لرعايتهم بالمستشفيات المصرية طبقا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أوصي برعاية الاطفال الخدج وجري تجهيز منذ امس بمعبر رفح البري 20 سيارة اسعاف مجهزة بحضانات الرضع لاستقبال الاطفال الفلسطينيين فور وصولهم للجانب المصري لنقلهم للمستشفيات المتخصصة لرعاية الرضع بمصر.