مصر تنتظر وصول 32 طفلا من الخدج الفلسطينيين لعلاجهم

مازالت السلطات المصرية بمعبر رفح البري اليوم الاحد تنتظر وصول 32 طفل من الخدج الفلسطينيين لرعايتهم بمستشفيات مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تكفل برعايتهم بمصر وقد توجهت لجنة طبية من الصحة العالمية الي مستشفي الشفاء بشمال قطاع غزة للعمل علي نقل الاطفال الخدج الي معبر رفح البري ومنها الي مصر الا ان القصف الاسرائيلي حال دون نقلهم امس وحتي اليوم مازالت الجهود مستمرة لخراجهم من مستشفي الشفاء بغزة وعلي الجانب المصري جري تجهيز 20 سياراة اسعاف وكل سيارة مجهزة بحضانة رضع لنقل الاطفال الخدج فور وصولهم للجانب المصري اليوم .

كما سمحت السلطات المصرية صباح اليوم بعبور شاحنتي وقود الي قطاع غزة عبر معبر رفح البري تحمل قرابو 100 الف لتر وقود لتلبية احتياجات قطاع غزة من الوقود اللازم للمستشفيات الفلسطينية والمنشات الحيوية المتوقفة بسبب نقص الوقود .

كما استقبل مطار العريش الدولي حتي صباح اليوم الاحد 145 طائرة مساعدات فلسطينية تحمل 3800 طن مساعدات تم تخزينها في مخازن الهلال الاحمر بالعريش انتظارات لنقلها لقطاع غزة عبر معبر رفح البري مقدمه للشعب الفلسطيني من قبل 30 دولة عربية واجنبية ومنظمات اغاثية دولية .