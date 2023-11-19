أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 10:31 ص

تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 19 نوفمبر 2023، وانخفضت اسعار الطماطم في سوق الجملة لتصل إلي ما بين 3.5 إلى 6.5 جنيهات للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 6 و8 جنيها للكيلو.

بينما ارتفع سعر البصل في سوق الجملة ليتراوح ما بين 15 و20 جنيها مقارنة ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو، وسجل سعر البطاطس ما بين 8.5 و14 جنيها لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 12 و17 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الثوم ما بين 20 و40 جنيها للكيلو، وسعر الكوسة تراوحت بين 3.5 و7 جنيهات، اما سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 4 و9 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 4.5 و6.5 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 و3 جنيهات للكيلو.

وبلغ سعر الباذنجان الرومي ما بين 2.5 و3 جنيهات للكيلو في الجملة، وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 6و 8 جنيهات للكيلو، وفلفل حامي بلدي تراوح بين 7 و8 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان تراوح بين 21 و25 جنيها.

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 5.5 و8.5 جنيه، بينما

تراوح سعر الخيار البلدي بين 2.5 و6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البامية بين 28 و32 جنيها للكيلو، وسجل سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الزيتون التفاحي تراوح اليوم بين 29 و33 جنيها للكيلو، والبيكول ومنزيل تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو، وسعر الزيتون عزيزي لكويد تراوح بين ى35 و45 جنيها، وسعر العجيزي وشملالي تراوح بين 25 و35 جنيها للكيلو.

أما اسعار الفاكهة، فقد بلغت أسعار البرتقال البلدي ما بين 5 و 6.5 جنيه، أسعار برتقال سكري تراوح بين 5.5 و 6.5 جنيه، وأسعار برتقال أبو سرة تراوح بين5.5 و8.5 جنيه، وأسعار جروب فروت تراوح بين 2 و4 جنيهات، وسجل يعر اليوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيه.

وسجل سعر عنب رومي أحمر 10 و13 جنيها، وسعر عنب مستورد أصفر 35 جنيها، وسعر عنب مستورد أسود 35 جنيها، اما سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و35 جنيها، وسعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها، وسعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها.

وتراوح سعر البلح السماني بين 4 و7 جنيهات، وسعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات، وسعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها، وسعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه.