بالأسماء.. إصابة 18 شخصا بحادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

أصيب 18 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الأحد، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو المطامير بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مأمور مركز شرطة أبو المطامير، بلاغًا يفيد بوقوع حادث بدائرة المركز وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص مع نفسها وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم كل من: "هـ.م، 44 عامًا، ا.ح، 45 عامًا، ف.ن، 16 عامًا، م.ر، 40 عامًا، ع.م، 13 عامًا، ر.ف، 18 عامًا، ف.ح، 50 عامًا، ا.ج، 40 عامًا، هـ.ع، 23 عامًا، م.ع، 19 عامًا، م.ح، 19 عامًا، ف.ج، 18 عامًا، ج.م، 19 عامًا، ع.م، 19 عامًا، م.م، 16 عامًا، ع.ع، 15 عامًا، ن.ج، 40 عامًا، وشخص مجهول الهوية في غيبوبة تامة".

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.