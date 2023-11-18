حملة فريد زهران من الفيوم: الغلاء سببه سياسات خاطئة وعدم ترتيب الأولويات

استشهد باسم الصواف، أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بقول سيدنا عمر بن عبد العزيز لو أن الناس كلما استصعبوا أمرًا تركوه لما قام لهم دين ولا دنيا.

وأضاف الصواف خلال المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي فريد زهران بالفيوم:

محتاجين نغير، كلنا متضررين من الوضع الاقتصادي الذي ترتب على السياسات الخاطئة، الأزمة الاقتصادية والغلاء الذي نعاني منه جميعا سببه سياسات خاطئة وعدم ترتيب الاولويات وعدم وضع مصلحة المواطن على رأس هذه الأولويات.

وتابع: المرشح الرئاسي فريد زهران اكثر ما يهمه هو المواطن المصري، إذ لديه برنامج اقتصادي وسياسي واجتماعي هدفه الأساسي تلبية احتياجات المواطنين، وهناك عدد من الإجراءات العاجلة التي سيتخذها فريد زهران عندما يصبح رئيسًا للجمهورية هدفها الإصلاح الاقتصادي وتحسين حال المواطن.

واختتم الصواف كلمته قائلًا: شرف لي أن أكون جنديًا من جنود حملة فريد زهران.