تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب مصر بالقميص الأحمر وسيراليون بالأزرق

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وسيراليون، المقرر لها السادسة مساء غدٍ الأحد بليبريا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود.

في المقابل يرتدي منتخب سيراليون القميص الأزرق بالكامل.

حضر الاجتماع ممثلا عن منتخب مصر كل من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

وحقق منتخب مصر فوزًا عريضًا أمام جيبوتى، بـ6 أهداف دون رد، في اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، من المجموعة الأولى عن قارة إفريقيا.