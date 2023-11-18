أمريكا تثمن تعاونها مع سلطنة عمان لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة

ثمنت الولايات المتحدة تاريخ تعاونها مع سلطنة عمان، وخاصة عملهما معًا لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم /السبت/ - "نحتفل بنجاح الحوار الاستراتيجي الأمريكي-العماني الافتتاحي في وقت سابق من هذا العام في مسقط".

وأضاف أن: "هذا الحوار الاستراتيجي الثنائي تعد بمثابة دليل على قوة وعمق ونمو علاقتنا الثنائية في مجالات تشمل الطاقة النظيفة والتجارة والاستثمار والعلاقات التعليمية والثقافية بين شعبينا".

واختتم بلينكن البيان، بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى الشعب العماني بمناسبة عيدهم الوطني".