جيش الاحتلال يرصد 25 صاروخًا قادمًا من لبنان دون وقوع إصابات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ قليل، بأن "دانييل هاجاري" المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن رصد ما لا يقل عن 25 عملية إطلاق صواريخ قادمة من لبنان باتجاه إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، إنه لم تقع إصابات في الهجوم، وتم إطلاق صفارات الإنذار في عدة بلدات حدودية شمال إسرائيل، وأعلنت القوات الإسرائيلية مهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على تلك الصواريخ.

يأتي ذلك ردُا على اقتحام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لأقسام مستشفى الشفاء الطبي بغزة، وقيامهم بإجراء عمليات الإخلاء القسري لمعظم الأطباء والجرحى والنازحين، باستثناء 120 مصابًا و5 أطباء ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي حتى الآن.

وكانت قد اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية، ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة.