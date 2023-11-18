للمرة الرابعة.. جيمي كيميل يقدم حفل جوائز الأوسكار

يعود المقدم التلفزيوني الساخر جيمي كيميل، لتقديم حفل جوائز أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة (الأوسكار) في نسخته الـ96 والمقرر عقده في 10 مارس 2024 على مسرح دولبي بمدينة لوس أنجلوس.

وتعد هذه المرة هي الرابعة التي يتولى فيها كيميل تقديم حفل جوائز الأوسكار، حيث سبق وقدم الحفل أعوام 2017 و2018 و2023. وبذلك يتساوى كيميل في عدد مرات تقديم الحفل مع الإعلامية ووبي جولدبرج وجاك ليمون، فيما يتصدر بوب هوب عدد مرات تقديم حفل الأوسكار برصيد 11 مرة.

وقال كيميل في بيان: "لطالما حلمت باستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار أربع مرات بالضبط". وقال بيل كرامر، الرئيس التنفيذي للأكاديمية ورئيس الأكاديمية: “نحن سعداء للغاية بعودة جيمي إلى المضيف وعودة مولي ماكنيرني كمنتجة تنفيذية لجوائز الأوسكار. إنهم يشاركوننا حبنا للأفلام والتزامنا بإنتاج عرض ديناميكي وترفيهي لجمهورنا العالمي. نحن ممتنون للغاية لجيمي ومولي وفرقهما لإبداعهم وشراكتهم المذهلة ولمواصلتهم هذه الرحلة معنا مرة أخرى”.