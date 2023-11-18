ضبط المتهم بتزوير شهادة إثبات قيد لابنته بمدرسة لغات في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي المتهم بتزوير شهادة اثبات قيد لابنته في مدرسة لغات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كان قد ورد بلاغ إلي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفاداه قيام أحد الأشخاص 45 سنة بتزوير شهادة اثبات قيد لابنته صاحبة ال7 سنوات بمدرسة لغات بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.