تجديد حبس متهم بسرقة الهواتف المحمولة في عابدين

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة عابدين،اليوم، تجديد حبس عاطل، فى اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وبيعها فى وقت لاحق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

سقط فى قبضة أجهزة الأمن،عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة، حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بمسكنه.