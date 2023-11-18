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السبت 18 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عروض فنية لفرقة أبوقير للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة وادي النطرون

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
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نظم قصر ثقافة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، احتفالية فنيه بمشاركة فرقة أبوقير للموسيقي العربية بمناسبة مرور 4 سنوات على افتتاحه.

وقدمت الفرقة، عروضًا فنية متنوعه ما بين أغان وطنية وطربية، وذلك وسط حضور عدد كبير من أهالي المدينة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بنشاط قصر ثقافة وادي النطرون منذ إفتتاحه والإقبال الكثيف من أهالي المحافظة لحضور إحتفالات وفعاليات القصر لتحقيق الرواج الثقافي والفكري على أرض البحيرة مشيرة إلى أن البحيرة تمتلك صروحًا ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفني ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات، الأمر الذي سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية.

الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة البحيرة ثقافة وادي النطرون دار أوبرا دمنهور عروض فنية قصر ثقافة وادى النطرون محافظة البحيرة