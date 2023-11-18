محافظ الغربية يشكل لجنة للتحقيق في انفجار سيارة أسطوانات غاز بكفر الزيات

قرر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تشكيل لجنة لعمل تقرير حول انفجار سيارة محملة بأنابيب الغاز بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة سبب الحادث وملابساته، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وكلف محافظ الغربية، عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات بندب لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الغربية ومجلس مدينة كفرالزيات، لمعاينة المنزل الذي امتدت النيران له من جراء الحادث، وتكليف التضامن الاجتماعي بعمل تقرير حول خسائر الحادث.

كانت قرية بنوفر التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قد شهدت اشتعال النيران بسيارة محملة بأنابيب البوتاجاز "أسطوانات الغاز"، مما أدى إلى انفجارها وتطاير ألسنة اللهب إلي المناطق المجاورة، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وتبين من المعاينة والفحص اشتعال سيارة محملة بإسطوانات البوتاجاز مما أدى إلى انفجارها وإصابة أحد الأشخاص، وهو سائق السيارة يدعى ع عاطف 22 عاما مصاب بخلع في الكتف، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية الإطفاء في السيطرة على النيران ، ومنع امتدادها إلي المناطق السكنية المحيطة بمحل الحريق وتحرير محضر بالواقعة.