"بلومبرج": أوكرانيا لن تحصل على مساعدات أمريكية جديدة قبل منتصف ديسمبر

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن الولايات المتحدة لن تتمكن من تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا قبل منتصف ديسمبر المقبل على الأقل أو ربما حتى ما بعد هذا الموعد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وتشير "بلومبرج" إلى أن مؤيدي تقديم المساعدات لأوكرانيا في الكونجرس يخوضون معارك مع معارضيهم بشأن حزمة المساعدات الكبيرة التي طلبها الرئيس جو بايدن، لدى مناقشة قانون الميزانية الذي توجد خلافات عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول العديد من بنودها، وخصوصا قضايا تأمين الحدود.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم البنتاجون قولها، إن واشنطن بدأت بالحد من حجم المساعدات العسكرية المقدمة لكييف بسبب انتظار القانون الجديد.

ومن المتوقع أن يتوصل الديمقراطيون والجمهوريون إلى اتفاق بشأن حزمة المساعدات الجديدة التي ستكون ضمن تشريع أوسع، سيخص كذلك تمويل إجراءات حماية الحدود، ليتم التصويت عليه بعد عطلة عيد الشكر، الذي يحتفل به الأمريكيون الأسبوع المقبل.