الصين تستضيف منتدى الدفاع والأمن لمنظمة شانجهاي للتعاون الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستستضيف النسخة الخامسة من منتدى الدفاع والأمن لمنظمة شانجهاي للتعاون في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن المنتدى سيشهد مشاركة مسؤولين وخبراء وباحثين في مجال الدفاع من الدول الأعضاء في المنظمة ومن دول مراقبة ودول شريكة في الحوار.

وتدور فعاليات المنتدى حول المبادرات العالمية الثلاث والتعاون الإقليمي في مجالي الدفاع والأمن، كما يتضمن محاضرات ومناقشات وزيارات ميدانية من جانب الخبراء.

ووفقا للوزارة، فإن المنتدى يهدف إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين بين جيوش الدول المشاركة، والاستكشاف والتداول الجماعيين إزاء سبل ووسائل تعميق التعاون الدفاعي والأمني في إطار منظمة شانجهاي للتعاون، والإسهام بشكل إيجابي في بناء مجتمع مصير مشترك أوثق بين أعضاء المنظمة.