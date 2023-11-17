"الكرملين": يتعين على روسيا أن تصبح أكثر قوة وحكمة وثراءً في غضون عشر سنوات

الجمعة 17/نوفمبر/2023 - 02:33 م

أكد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن روسيا يجب أن تصبح في غضون 10 أعوام أكثر قوة وحكمة.

وقال بيسكوف - ردا على سؤال لقناة "MGIMO 360" الطلابية الإعلامية اليوم الجمعة - "يتعين على روسيا أن تصبح بعد مضي 10 أعوام أكثر قوة وحكمة وثراء".

وقناة "MGIMO 360" هي قناة إعلامية طلابية على منصة معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية، وتغطي القناة فعاليات شبابية مختلفة داخل المعهد وخارجه، كما تقوم القناة بإعداد برامج ترفيهية في مواضيع مختلفة ونشر المقابلات.

ويشارك مراسلو القناة اعتبارا من مايو عام 2021 ضمن الطاقم المرافق لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في تغطية زياراته الخارجية.