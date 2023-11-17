خلال شهر.. الداخلية تعيد لخزينة الدولة 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال

تواصل وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الأجهزة والقطاعات الأمنية، مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

في نفس السياق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أقل من شهر مصادرة ما قيمته 765 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة – مقيم بمحافظة الجيزة "هارب خارج البلاد وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.

وأيضا يأتي هذا لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الدقهلية لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال

4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الإسكندرية لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً.



وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـشراء العقارات وسيارة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ35 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.