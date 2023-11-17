وكيل تعليم الدقهلية يشهد اجتماع مجلس الأمناء ويشيد بدوره في دعم العملية التعليمية.. صور

شهد ناصر شعبان وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بقاعة مدرسة الشهيد مصطفى الجوهري، برئاسه عبد العظيم السعيد رئيس مجلس أمناء المديرية، وبحضور الكاتب الصحفي حازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم، ومن المهتمين بالعملية التعليمية، وحضور رؤساء مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية وبأمانة سر عبد الغني الغازي موجه عام التربية الاجتماعية وذلك برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وفى بداية الاجتماع عرض عبد الغني الغازي على المجلس خطة مجلس الأمناء وميزانية مجلس الأمناء للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وعلى جانب الاجتماع تم مناقشة امتحانات الشهادة الإعدادية ونظام البوكلت وعرض وكيل الوزارة النماذج الاسترشادية للمواد الدراسية.

وأوضح «شعبان» أن المديرية سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخل بالمنظومة الامتحانية من مراقبين وملاحظين ورؤساء لجان والطلاب، مؤكدًا أن العام الدراسي سيشهد تجربة فريدة ذات طابع خاص وسيكون الامتحان بنظام البوكليت بدلا من النظام التقليدي والمتعارف عليه.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة تعليم الدقهلية، أن جميع العاملين بالتربية والتعليم ومجلس الأمناء والآباء هدفهم الأول هو أبنائنا الطلاب، وتوفير مناخ ملائم لإجراء العملية التعليمية في هدوء ويسر، موضحا دور المجلس في دعم جميع الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية، بالمدارس والتعاون مع مديري المدارس .

وأشاد مدير المديرية بدور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين في تقديم الدعم الكامل للمديرية ومدارسها والعمل على توثيق الشراكات الفاعلة مع جهات المجتمع المحلي والتواصل الفعال والمستمر مع أولياء الأمور لترسيخ العلاقات بين المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط.

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