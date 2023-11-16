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الخميس 16 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مؤتمر حاشد لـ مستقبل وطن بالدقهلية: نؤيد "السيسى" من أجل الاستقرار والأمن والأمان.. صور

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر
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أعلن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  فى محافظة الدقهلية المشاركين فى المؤتمر الحاشد الذى نظمته أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة اليوم الخميس لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وبحضور هيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز،والمئات من أهالي المحافظة  بالصالة المغطاة باستاد المنصورة تأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة من أجل مزيد من الاستقرار والأمن والأمان ومزيد من البناء نحو طريق الجمهورية الجديدة مثمنين قرارات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

حمل الحضور اللافتات المؤيدة والأعلام وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل له.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري ثم الوقوف دقيقة حداد على شهداء الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة إستعرض كلمة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بالاضافه الى فيلم تسجيلى عن انجازات الحزب فى المحافظة.

في بداية كلمته رحب النائب محمد المرشدي أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية بالحضور، قبل أن يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا  مؤكدا أن الرئيس السيسي وقف أمام كل القوى الأمريكية والغربية ليعلن أن لا مساس بالأرض والحدود المصرية، وستظل السيادة على أرض مصر مصرية وستظل القوات المسلحة المصرية صاحبة العقيدة الوطنية لحماية أرض مصر وكل حبة رمل من أرض مصر.

 

من جانبه، قال النائب جمال عبد الظاهر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلبة إن الحزب يؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع خطة جديدة لاستثمار القواعد الحزبية المنتشرة فى أرجاء المحافظة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن هنا نبعث برقية تأييد للرئيس الذي حافظ علي أمن و أمان البلد وًفي المقابل نري دول الجوار تعيش حالة من الخوف و الهلع فتحيه لرئيسنا و قائدنا .

وقال الشيخ حسين البطاوي ممثل وزارة الأوقاف إن مصر الأمن والأمان بفضل القيادة السياسية الحالية ، وستظل قوية بقيادتها وجيشها وشعبها.

واكد القمص ديسقورس شحاته وكيل كنيسة القديسه دميانه أن الرئيس السيسي هو القائد العظيم الذي واجه التحديات وفي مقدمتها محاربة الارهاب، ورسخ مبدأ المساواة.

و قالت النائبة دكتورة ولاء عبد الفتاح امينة : الشباب نالو حقهم و اكثر فقد نالوا مناصب قيادية وًتم تمكين الشباب كما قام الرئيس بعلاج مشكلة البطالة للشباب  و كذلك المشروعات الصغيرة و المتوسطة فقد رزقنا برئيس انسان قام  بالكثير لفئات المجتمع المختلفة .

و اشارت النائبة شيماء نبيه إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائما و ابدا مساندا للمراه المصرية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجة الدولة المصرية و رسالتي من عظيمات مصر و الدقهلية لسيادة الرئيس نحن وراءك لنستكمل مسيرة البناء .  

و أوضح ممثل الفلاحين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يهمل المشروعات الزراعية فاهتم بمديرية التحرير وًتوشكي و سيناء  فالرئيس قامً ببناء البلد وً نحن معه لتقف بلدنا شامخة عظيمة .

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أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الانتخابات الرئاسية المقبلة الجمهورية الجديدة الدقهلية مستقبل وطن